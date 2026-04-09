Trovato con mezzo chilo di hashish nascosto nell’auto: arrestato un 49enne

Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Gorizia, è stato arrestato a Remanzacco dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio recentemente intensificati dai militari, con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi volto al contrasto della criminalità e alla prevenzione dei reati, in particolare quelli di natura predatoria.

Il controllo a Remanzacco e il sequestro.

L’arresto è avvenuto nel comune di Remanzacco, dove una pattuglia dei carabinieri ha fermato il veicolo condotto dal 49enne per un controllo. Durante le verifiche, i militari hanno individuato all’interno dell’auto alcuni involucri sospetti, accuratamente nascosti. A seguito dell’ispezione, sono stati rinvenuti cinque pacchetti contenenti complessivamente circa mezzo chilo di hashish. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata.

Per l’uomo sono quindi scattate le manette: dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Udine, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.