Dal 4 al 7 giugno 2026 il Friuli sarà teatro del 29° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (ANVVF), in programma tra Udine e Gemona del Friuli. Un appuntamento di grande rilievo che quest’anno assume un valore ancora più profondo, cadendo nel 50° anniversario del terremoto del 1976.



L’edizione 2026 si svolgerà infatti nel ricordo di una delle tragedie più gravi della storia recente italiana, che segnò profondamente il territorio friulano e l’intero sistema dei soccorsi nel Paese. Il motto scelto, “Ancora insieme”, richiama il legame forte e duraturo tra i Vigili del Fuoco e la comunità locale, nato proprio nei giorni drammatici del sisma, quando i soccorritori operarono senza sosta tra le macerie.

Quattro giorni di eventi tra Udine e Gemona

Il raduno si articolerà in quattro giornate di appuntamenti istituzionali, commemorativi e divulgativi. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Direzione regionale FVG, i Comandi provinciali e le sezioni territoriali, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni coinvolti.

Tra i momenti più significativi sono previsti convegni dedicati alla memoria del terremoto e alle nuove sfide della sicurezza, oltre a iniziative educative rivolte agli studenti e attività divulgative sulla prevenzione.

Omaggio alle vittime e sfilata nazionale

Particolarmente rilevante sarà la cerimonia di omaggio alle vittime del sisma a Gemona del Friuli, uno dei simboli della tragedia del 1976. A seguire, è prevista la tradizionale sfilata nazionale dei Vigili del Fuoco lungo le vie della città, con la partecipazione di rappresentanze provenienti da tutta Italia.



Udine ospiterà invece numerosi appuntamenti istituzionali e culturali, tra cui il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e iniziative dedicate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Il 29° Raduno Nazionale ANVVF sarà dunque non solo un grande momento di incontro associativo, ma anche un’occasione per rinnovare la memoria di quanto accadde nel 1976, rendere omaggio all’impegno dei soccorritori e rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco, le istituzioni e la comunità.