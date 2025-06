Trovato morto in casa dopo settimane a Tavagnacco: chi è la vittima

E’ Ilario Zuliani l’uomo trovato senza vita ieri a Tavagnacco. Aveva 54 anni e viveva da solo nel suo appartamento di via Matteotti. Il suo corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto riverso a terra poco dopo le 12 e 30.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal fatto che non vedevano né sentivano l’uomo da diversi giorni. Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, è partita la chiamata alle autorità. I carabinieri, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso, chiusa dall’interno. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e la polizia locale.

Secondo i primi riscontri accertamenti, la morte risalirebbe almeno ad alcune settimane fa. La causa del decesso sarebbe da attribuirsi a un improvviso malore. Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario l’intervento del Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco, viste le condizioni avanzate di decomposizione.