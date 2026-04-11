Ubriaco aggredisce un uomo in piazza a Udine: denunciato e allontanato dalla zona rossa

Serata movimentata ieri nel centro di Udine, dove un intervento dei Carabinieri ha riportato la calma dopo un’aggressione segnalata in una piazza cittadina. Un uomo di 41 anni è stato denunciato per ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale.



L’episodio si è verificato in una piazza della città, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine è intervenuta a seguito di una richiesta giunta al numero di emergenza 112. La segnalazione riguardava un’aggressione in corso ai danni di un altro soggetto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato l’aggressore, un uomo di 41 anni, residente in città, che si trovava ancora sul luogo dei fatti.

L’intervento dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il 41enne si presentava in evidente stato di ubriachezza. Alla vista dei Carabinieri avrebbe iniziato a inveire contro di loro, mantenendo un comportamento aggressivo e tentando di sottrarsi ai controlli.

La situazione è stata riportata alla calma dai militari, che hanno proceduto agli accertamenti del caso. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato deferito per le ipotesi di reato di ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale. La persona aggredita, invece, non ha ritenuto necessario ricorrere alle cure mediche.

Scatta l’ordine di allontanamento dalla “zona rossa”

A carico del 41enne è stata inoltre notificata un’ordinanza prefettizia che dispone l’allontanamento dalla cosiddetta “zona rossa”, misura adottata per garantire maggiore sicurezza nelle aree più sensibili della città.