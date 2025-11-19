Udine, incidente in officina: un dipendente investe due colleghi

L’incidente in un’officina di Udine.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 19 novembre, all’interno di un’officina meccanica di Udine, dove un incidente sul lavoro ha coinvolto tre dipendenti. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Radiomobile di Udine, un dipendente ucraino nato nel 1989, mentre effettuava una manovra con un veicolo all’interno dell’officina, ha investito accidentalmente altri due colleghi: un ucraino di 52 anni e un italiano di 34. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato i due feriti in pronto soccorso per controlli. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni.