Finto carabiniere truffa un’anziana: quelli veri lo seguono e lo arrestano

La truffa del finto carabiniere sventata dai veri carabinieri.

Truffa del finto carabiniere finita male per un uomo e una donna, di origine campana e con precedenti di polizia, che hanno raggirato una 75enne in Friuli Venezia Giulia. Tutto è iniziato quando, durante uno dei numerosi servizi di controllo del territorio messi in campo ad hoc dalla Compagnia di Udine per contrastare le truffe agli anziani, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono insospettiti per la presenza dei due.

Li hanno pedinati dal b&b – nei pressi del centro di Udine – dove dimoravano per capire se i loro sospetti erano fondati. Mai avrebbero pensato che l’attività investigativa li avrebbe portati a Trieste, dove l’uomo è stato visto entrare in casa di una 75enne del posto per poi uscirne con un sacchetto in mano, mentre la complice attendeva in un’auto a noleggio. Subito bloccati dai Carabinieri e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso dei gioielli appena asportati, restituiti quindi all’anziana.

La 75enne ha poi raccontato di aver ricevuto una telefonata da quello che pensava fosse un Carabiniere il quale, simulando un’attività di indagine circa una presunta rapina avvenuta ai danni di una gioielleria e forse commessa da uno dei nipoti dell’anziana, l’aveva convinta a consegnare gli ori presenti in casa ad un incaricato che si sarebbe presentato presso l’abitazione poiché dovevano essere comparati con quelli asportati dall’esercizio commerciale.

I due sono stati arrestati in flagranza e portati nella Casa Circondariale, dove sono rimasti dato che, a seguito di convalida, è stata confermata la custodia cautelare in carcere.