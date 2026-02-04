Travolto dalla valanga sul Lussari: 33enne grave in ospedale

L’uomo è stato trasportato all’ospedale

Versa in condizioni estremamente gravi lo snowboarder travolto da una valanga nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio sul Monte Lussari, nel comprensorio montano del Tarvisiano, in provincia di Udine. L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 a una quota di circa 1.600 metri, sui versanti boschivi compresi tra il Monte Prasnig e il Monte Lussari, nel territorio comunale di Tarvisio.



Il 33enne, residente a Tarvisio, è stato travolto mentre scendeva con lo snowboard, sulla spalla compresa tra la pista che sfiora Malga Lussari e il Monte Prasnig, e ha riportato politraumi. I due compagni, con gli sci, hanno assistito gli hanno prestato i primi soccorsi, ma la situazione è apparsa subito grave.

I soccorsi.

I soccorritori, della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, della Polizia, il personale sanitario dell’elisoccorso, con l’aiuto degli impianti di risalita e del personale Promotur, con le motoslitte della polizia e di un ristoratore del Lussari, hanno raggiunto il punto operando per diverse ore sotto una fitta nevicata per stabilizzare il ferito

Il 33enne quindi è stato recuperato dall’alto, dopo essere stato imbarellato, con manovre di corda. Con il costante supporto degli operatori sanitari lungo il tragitto è stato poi trasportato agli impianti, condotto a valle in cabinovia e poi è stato consegnato a valle all’ambulanza diretta a Tolmezzo. Le operazioni sono state rese più difficoltose dalla neve e dal buio. In tutto una ventina di persone hanno preso parte alle operazioni.