Valanga sul Monte Lussari, una persona travolta: soccorsi sul posto

Valanga tra il Monte Prasnig e il Monte Santo di Lussari, a quota 1.600 metri.

Valanga nel tardo pomeriggio di oggi sul Monte Lussari, dove una persona è rimasta travolta. L’allarme è scattato poco dopo le 16 e 30 sui versanti tra il Monte Prasnig e il Monte Santo di Lussari, a una quota di circa 1.600 metri.

Su attivazione di Sores, sono immediatamente intervenute le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza, al personale sanitario e a un’ambulanza.

Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente complesse dalle condizioni meteorologiche avverse, che al momento impediscono il decollo dell’elicottero. I soccorritori hanno quindi raggiunto la zona in quota via terra, utilizzando gli impianti.