Dopo i danneggiamenti alle giostre i carabinieri sono riusciti a coglierli sul fatto.

Si erano introdotti di notte all’interno delle giostre del quartiere di San Vito a Trieste, danneggiando le attrezzature delle giostre mettendo a rischio la sicurezza dell’area giochi. Ma la loro bravata non è passata inosservata: cinque minorenni sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Trieste via Hermet per il reato di danneggiamento.

La vicenda ha avuto inizio alcune settimane fa, quando il gestore delle giostre, preoccupato per i continui atti vandalici ai danni delle sue strutture, si è rivolto ai militari dell’Arma. In particolare, venivano segnalati danneggiamenti notturni ricorrenti, tra cui reti tagliate, strutture divelte e materiale reso inutilizzabile.

Il controllo dei carabinieri e i 5 denunciati.

I Carabinieri hanno quindi immediatamente intensificato i controlli nella zona, avviando un’attività di monitoraggio sia in uniforme che in abiti civili. Durante uno di questi servizi notturni, proprio nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre, i militari hanno colto in flagrante un gruppo di cinque giovani all’interno dell’area giochi.

I ragazzi, tutti minorenni, erano riusciti a introdursi nella giostra dei tappeti elastici recidendo la rete di protezione. Fermati sul posto, sono stati identificati e successivamente denunciati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Trieste.