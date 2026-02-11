Vendita irregolare di prodotti alimentari: multa da oltre 7mila euro

I controlli a Monfalcone.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia locale di Monfalcone, impegnata a garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole della concorrenza tra le imprese.



Nei giorni scorsi gli agenti del Comando di via Rosselli hanno effettuato un accertamento presso un’impresa alimentare con annessa macelleria, gestita da un cittadino bengalese e operante nel territorio comunale di Monfalcone. Durante il controllo sono emerse numerose irregolarità di carattere amministrativo e igienico-sanitario.

Le irregolarità e la multa.

In particolare, è stata riscontrata la messa in vendita di prodotti ortofrutticoli privi delle informazioni obbligatorie per i consumatori, la mancata esposizione dei prezzi e la presenza di diversi articoli senza etichettatura in lingua italiana. A seguito di tali violazioni, i prodotti non conformi sono stati immediatamente ritirati dalla vendita.

Ulteriori criticità hanno riguardato la sicurezza dei locali: gli agenti hanno accertato l’accensione di incenso in modo non idoneo, con un potenziale rischio per l’incolumità degli avventori, oltre al mancato rispetto del manuale di autocontrollo previsto dalla normativa vigente in materia alimentare.

Al termine degli accertamenti, sono stati elevati verbali di contestazione per un importo complessivo pari a 7.200 euro, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale e delle forze di controllo verso il rispetto delle regole nel settore commerciale e alimentare.

“Controlli fondamentali per garantire la sicurezza.

“I controlli sul rispetto delle regole nel settore commerciale e alimentare sono fondamentali per garantire la sicurezza dei consumatori e condizioni di concorrenza corrette tra le imprese – dichiara il Consigliere delegato alla Sicurezza, Anna Maria Cisint. Non è tollerabile che qualcuno operi al di fuori delle norme vigenti in Italia, penalizzando chi lavora nel rispetto delle leggi e mettendo a rischio la salute dei consumatori. L’attività della Polizia locale proseguirà con costanza e determinazione nell’ambito delle verifiche alle attività commerciali proprio per tutelare cittadini e commercianti onesti”.