Premiati i presepi più belli: ecco quali sono le scuole vincitrici

Il concorso Presepi Fvg nelle scuole: ecco i premiati.

Tradizione, creatività e un messaggio potente rivolto al futuro: il Concorso Presepi 2025-2026, dedicato al tema “Siamo tutti pastori del mondo. Umanità che cura e protegge”, ha visto protagoniste decine di scuole dell’infanzia e primarie del Friuli Venezia Giulia, capaci di trasformare il presepe in un linguaggio educativo attuale, inclusivo e profondamente legato ai valori della sostenibilità e della pace.

L’edizione di quest’anno si è ispirata alle nomine ONU che proclamano il 2026 Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori e Anno Internazionale della Donna Agricoltrice, richiamando l’attenzione sul ruolo di chi, da sempre, custodisce la Terra e la vita. Un messaggio che bambini e insegnanti hanno tradotto in opere presepiali realizzate con materiali naturali e riciclati, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto famiglie, associazioni ed enti locali.

Il concorso, promosso dall’UNPLI Friuli Venezia Giulia APS con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, della Società Filologica Friulana e con il contributo di Civibank, dal 2005 ha coinvolto oltre 500 istituti scolastici, diventando un appuntamento atteso e sentito in tutto il territorio regionale.

Il Premio Speciale delle testate diocesane

SCUOLA VINCITRICE – PREMIO SPECIALE

4 TESTATE DIOCESANE FVG

in collaborazione con Voce Isontina, Il Popolo, Il Domenicale di San Giusto e la Vita Cattolica

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata la Scuola dell’Infanzia Sant’Osvaldo di Udine con l’opera dal titolo “Il mondo è nelle nostre mani”. Un presepe capace di raccontare, attraverso lo sguardo dei più piccoli, la responsabilità condivisa verso il pianeta e l’umanità, sintetizzando in modo efficace il cuore del tema proposto dal concorso.

Le scuole vincitrici: un viaggio tra infanzia e primaria

Scuole dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia “Maria del Giudice” , Vissandone di Basiliano (Ud) – “La cura che unisce”

, Vissandone di Basiliano (Ud) – “La cura che unisce” Scuola dell’Infanzia di Plaino , Pagnacco (Ud) – “Legami”

, Pagnacco (Ud) – “Legami” Scuola dell’Infanzia “E. Bettini” , Pagnacco (Ud) – “Amici del mondo, amici della natura”

, Pagnacco (Ud) – “Amici del mondo, amici della natura” Scuola dell’Infanzia di Coia , Tarcento (Ud) – “Siamo tutti pastori del mondo. I bambini di Coia curano e proteggono”

, Tarcento (Ud) – “Siamo tutti pastori del mondo. I bambini di Coia curano e proteggono” Scuola dell’Infanzia “Beata Elena Valentinis” e Nido Integrato Sant’Anna, Tricesimo (Ud) – “La cura ci guida, l’amore ci unisce”

Scuole Primarie

Scuola Primaria “E. De Amicis” , Giais di Aviano (Pn) – “Tra fieno e vita: un mondo da custodire”

, Giais di Aviano (Pn) – “Tra fieno e vita: un mondo da custodire” Scuola Primaria “P. Voranc” , Doberdò del Lago (Go) – “Donne: custodi della terra, portatrici di vita”

, Doberdò del Lago (Go) – “Donne: custodi della terra, portatrici di vita” Scuola Primaria “I. Nievo” , Latisanotta di Latisana (Ud) – “…perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”

, Latisanotta di Latisana (Ud) – “…perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te” Scuola Primaria “D. Alighieri” , Pasiano di Pordenone (Pn) – “Nasce Gesù: il buon pastore”

, Pasiano di Pordenone (Pn) – “Nasce Gesù: il buon pastore” Scuola Primaria “P. Zorutti”, San Giovanni al Natisone (Ud) – “Uniti da un filo, custodi del mondo”

Un secondo Premio Speciale

SCUOLA VINCITRICE – PREMIO SPECIALE

“LA VOS DAI FURLANS e TELEFRIULI”

Il riconoscimento è andato alla Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “G. Carducci” di Attimis (Ud) con il progetto “Chi ha cura di te, un pastore è…!”, capace di unire linguaggi, età e sensibilità diverse in un’unica narrazione educativa.

Oltre il concorso, un’esperienza educativa

Difficile, come ogni anno, il compito della giuria: tutte le opere si sono distinte per originalità, impegno e profondità di riflessione. Le scuole vincitrici sono state premiate con buoni per materiale didattico e pubblicazioni, mentre a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato. Dal 2022 la cerimonia di premiazione si svolge direttamente nelle scuole, rafforzando il legame con il territorio e rendendo i bambini protagonisti assoluti.

Il Concorso Presepi si conferma così non solo come custode di una tradizione antica, ma come laboratorio vivo di educazione civica e umana, dove il Natale diventa occasione per imparare a curare e proteggere il mondo, insieme.