West Nile, morto un uomo di Pasiano: è la prima vittima in Fvg

Un uomo di 68 anni residente a Pasiano di Pordenone è morto in ospedale a Pordenone a causa del virus West Nile. Si tratta della prima vittima accertata in Friuli Venezia Giulia dall’inizio dell’anno.

L’uomo era stato ricoverato da alcuni giorni dopo aver contratto l’infezione, trasmessa da una zanzara. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso. La morte è stata confermata dall’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che ha accertato il legame con l’infezione da West Nile.

In corso gli accertamenti sul luogo del contagio

Dopo la conferma del decesso sono ora in corso le verifiche sanitarie per individuare il territorio nel quale potrebbe essere avvenuto il contagio.

Gli accertamenti serviranno a definire le eventuali misure sanitarie da adottare nell’area interessata, sulla base degli elementi raccolti dagli operatori. L’obiettivo è stabilire con maggiore precisione dove potrebbe essere avvenuta l’infezione e valutare la necessità di interventi specifici.