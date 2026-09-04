Prosa, Musica, ControCanto, AltroPalco e Concerti per Organo: il programma “Nuove Forme” accompagnerà il pubblico da novembre ad aprile

Sono 40 gli appuntamenti della stagione 2026/2027 del Teatro Comunale di Monfalcone “Marlena Bonezzi”. Il nuovo programma, intitolato “Nuove Forme”, propone spettacoli e concerti da novembre ad aprile.

La stagione comprende Prosa, Musica, ControCanto e AltroPalco. A questi si aggiungono i Concerti per Organo. Il programma affianca alla prosa e alla musica anche danza contemporanea, teatro di figura e acrobatica.

La nuova stagione è stata presentata venerdì 4 settembre. Erano presenti il sindaco e assessore alla Cultura Luca Fasan, il direttore artistico della Prosa e direttore dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia Alberto Bevilacqua e il direttore artistico della Musica Simone D’Eusanio.

Il programma parte il 13 novembre

L’apertura della stagione è fissata per venerdì 13 novembre alle 20.45. Sarà ControCanto a inaugurare il programma con sei appuntamenti.

Il primo spettacolo sarà “The Godfather of Swing” di Ray Gelato & The Giants. Il sassofonista e cantante britannico ha legato il proprio nome alla rinascita dello swing e del jump blues.

Il programma proseguirà con Giusy Ferreri. L’appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre. La cantante sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Accademia Musicale Naonis di Pordenone, diretta al pianoforte da Valter Sivilotti.

Venerdì 8 gennaio sarà la volta di GeGè Telesforo. Il musicista aprirà il 2027 con “Jazz Radio”.

ControCanto si concluderà giovedì 30 aprile. Sul palco saliranno Ida Nielsen & The Funkbots per l’International Jazz Day. La bassista danese ha suonato al fianco di Prince dal 2010 al 2016.

Dieci concerti per la rassegna Musica

Il secondo appuntamento della stagione sarà venerdì 20 novembre. In quella data partirà il cartellone Musica, composto da dieci concerti.

La rassegna spazierà dal repertorio da camera a quello sinfonico. L’apertura sarà affidata al recital pianistico di Matteo Bevilacqua, dedicato a Beethoven.

Mercoledì 25 novembre arriverà la Camerata Bern. La formazione si esibirà con la violinista Lily Higson-Spence.

Nel 2027 sarà protagonista anche la FVG Orchestra. L’appuntamento è previsto per venerdì 5 febbraio, in collaborazione con l’Istituto di Musica “Glasbena Matica”.

Venerdì 19 marzo, invece, il Talich Quartet renderà omaggio alla tradizione quartettistica praghese.

La direzione artistica delle due rassegne musicali è affidata a Simone D’Eusanio. Il maestro cura la programmazione musicale del Teatro dalla stagione 2023/2024.

Il programma punta anche sull’inclusione. Tra le proposte figura l’Orchestra Inclusiva Ami-Ritmea. Il progetto vuole aprire la pratica musicale a persone con disabilità e neurodiversità.

Tra gli appuntamenti segnalati c’è anche quello con Angela Chen. La pianista ha 13 anni ed è nata a Los Angeles. È cresciuta in Italia e si esibirà con la FVG Orchestra guidata da Giovanni Pompeo.

Nove spettacoli per la Prosa

La Prosa propone nove spettacoli, tutti con doppia replica. Il cartellone partirà lunedì 23 e martedì 24 novembre con “Jannacci e dintorni”.

Lo spettacolo sarà interpretato da Simone Colombari e Max Paiella. La regia è di Lorenzo Gioielli.

Mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre sarà la volta di “Indovina chi viene a cena”. Sul palco ci saranno Cesare Bocci e Vittoria Belvedere.

Nel 2027 arriverà “L’uomo, la bestia e la virtù”. Vanessa Gravina e Max Malatesta saranno in scena martedì 16 e mercoledì 17 febbraio. La regia è di Roberto Valerio.

Martedì 9 e mercoledì 10 marzo Massimiliano Gallo porterà in scena “Malinconico. Moderatamente felice”. L’artista curerà anche la regia dello spettacolo, tratto dal romanzo di Diego De Silva.

La stagione di Prosa si chiuderà martedì 7 e mercoledì 8 aprile. L’ultimo titolo sarà “Totalmente incompatibili”, con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Il cartellone nasce dalla collaborazione tra il Comune di Monfalcone e l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. La rete regionale porta i grandi nomi della scena nazionale in oltre trenta teatri del territorio.

Sei appuntamenti con AltroPalco

AltroPalco propone sei appuntamenti dedicati ai linguaggi della scena contemporanea. Il corpo e l’immagine sono al centro della rassegna.

Il programma partirà venerdì 4 dicembre con “Le Fenicie” del Balletto Civile. Si tratta di una rilettura in danza della tragedia di Euripide, firmata da Michela Lucenti.

Lunedì 21 dicembre arriverà “Toren” dei Sonics. Lo spettacolo propone acrobatica aerea.

A gennaio sarà il turno di “Lebensraum” della Jakop Ahlbom Company. Il teatro visivo tra illusione e movimento andrà in scena martedì 26 e mercoledì 27 gennaio.

Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio sarà protagonista “Chotto Desh” della Akram Khan Company.

Il programma si concluderà martedì 17 marzo 2027. In scena ci sarà l’Area Jeune Ballet de Genève.

Concerti per Organo e Talenti in Scena

La stagione propone anche due rassegne musicali in orari e luoghi diversi.

I Concerti per Organo comprendono quattro appuntamenti domenicali alle 16. L’ingresso sarà libero.

Gli eventi si terranno nel Duomo di Sant’Ambrogio, nella chiesa dei Santi Nicolò e Paolo e nella Beata Vergine Marcelliana.

Il programma unirà l’organo alla voce, al violoncello barocco e alla polifonia corale.

Le mattine della domenica saranno invece dedicate a “Talenti in Scena”. La rassegna prevede otto appuntamenti con giovani musicisti in perfezionamento.

Saranno coinvolti i Conservatori “Tartini” di Trieste e “Tomadini” di Udine. Quest’anno parteciperà anche il Centro Musicale Sloveno “Glasbena Matica”.

Le esibizioni inizieranno alle 11. Il costo dell’ingresso sarà di 2 euro.

Spazio anche alla scuola e alle famiglie

Il Teatro Comunale conferma la propria vocazione educativa. Il programma coinvolge anche il mondo della scuola.

Con l’ERT e l’Istituto di Musica “Vivaldi” proseguiranno i progetti “Dentro la Scena” e “Dietro il Sipario”. Le attività coinvolgono studenti di ogni ordine e grado.

Ci saranno percorsi di approfondimento in classe. Sono previste anche visioni delle repliche serali e visite guidate alla sala.

A questi progetti si aggiungono “Teatroescuola” e “MAT+S”. Il primo è il programma dell’ERT dedicato all’educazione teatrale nelle scuole del territorio.

“MAT+S” significa Musica, Arte, Teatro + Scienza. Il laboratorio avvicina i bambini della scuola primaria ai linguaggi artistici. Inoltre, esplora i loro legami con la scienza.

Per il pubblico sarà disponibile anche “Dietro le Quinte”. L’appuntamento si terrà al Bar del Teatro dalle 20. Esperti presenteranno concerti e spettacoli in programma.

Alle famiglie è invece dedicata “Piccolipalchi”. La rassegna dell’ERT accompagna i bambini dai 3 anni alla scoperta del teatro.

Sono previsti tre appuntamenti domenicali alle 17. Il biglietto costerà 6 euro.

Il primo spettacolo sarà “Il labirinto” del Teatrodistinto, domenica 29 novembre. Seguiranno “Fantasie in aria” del Dutben, il 24 gennaio, e “Le nuove avventure dei Musicanti di Brema” del Teatro Due Mondi, il 21 febbraio.

Confermate le tariffe della scorsa stagione

Il Teatro Comunale manterrà le stesse tariffe della passata stagione. Sono previsti biglietti ridotti per i ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Sono inoltre previste agevolazioni per i giovani dai 18 ai 30 anni. Per questa fascia d’età sarà disponibile anche la Card “Il Mio Teatro Mix Young”.

Restano gli abbonamenti per Prosa, AltroPalco, Musica e ControCanto. Sono disponibili anche le formule PLUS e cumulative.

Le Card “Il Mio Teatro” permettono di creare un percorso personalizzato tra spettacoli e concerti.

La campagna abbonamenti partirà sabato 5 settembre con le riconferme degli abbonati. I nuovi abbonamenti saranno disponibili da sabato 26 settembre.

Le Card saranno disponibili dal 3 ottobre. I biglietti per i singoli appuntamenti saranno invece acquistabili dal 10 ottobre.

La stagione 2026/2027 si svolge con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Il Teatro rinnova inoltre l’invito a sostenere le sue attività attraverso l’Art Bonus, che consente a cittadini e imprese di contribuire alla vita culturale della città beneficiando delle agevolazioni fiscali previste.