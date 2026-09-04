Omicidio a Udine, uomo colpito a morte con un cacciavite

Un uomo di 61 anni, di origine marocchina, è morto dopo essere stato aggredito in via Castions di Strada, nel quartiere di Sant’Osvaldo, alla periferia sud di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito con un cacciavite. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, con un’ambulanza e un’auto medica. Il 61enne è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia. È morto poco dopo il ricovero.

La fuga dell’aggressore

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo stava rientrando a casa con le borse della spesa quando è stato aggredito.

Dopo aver colpito il 61enne, il responsabile si sarebbe allontanato a piedi, dirigendosi verso i campi della zona. Quando le pattuglie sono arrivate in via Castions di Strada, dell’uomo non c’era più traccia. È quindi scattata la ricerca del presunto aggressore, che al momento risulta ancora in fuga.

Si indaga sui rapporti familiari

Gli investigatori stanno valutando una possibile pista legata a dissidi familiari. Il presunto responsabile potrebbe essere l’ex compagno della sorella della vittima, con cui la donna aveva avuto una relazione poi conclusa. L’uomo non aveva accettato la fine della storia, al punto da averla anche minacciata.

Le forze dell’ordine hanno isolato la zona per consentire i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Gli agenti stanno ascoltando anche i residenti che potrebbero aver assistito all’aggressione o aver notato il presunto responsabile durante la fuga.