A Turriaco arriva il bus che prenoti quando ti serve: 34 fermate verso ospedali e stazioni

Un bus che non segue soltanto un percorso prestabilito, ma che viene organizzato in base alle richieste dei passeggeri. È BLU – Il bus quando ti serve, il servizio sperimentale a chiamata che dopo Sagrado arriva anche a Turriaco con l’obiettivo di rendere più semplici gli spostamenti verso ospedali, stazioni e altri punti di interesse del territorio.

Il nuovo servizio, promosso da APT Gorizia nell’ambito del progetto europeo SMARTMOBAIR, sarà operativo da lunedì 14 settembre 2026 fino al 14 marzo 2027, dal lunedì al sabato. Le corse saranno disponibili dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Come funziona il bus a chiamata

A differenza del normale trasporto pubblico, BLU viene attivato sulla base delle prenotazioni ricevute. A Turriaco sono state individuate 34 fermate, riconoscibili dalla segnaletica dedicata, e il servizio collegherà il territorio comunale soprattutto con Ronchi dei Legionari e Monfalcone.

La possibilità di prenotare le corse sarà attiva dal 9 settembre. La richiesta potrà essere effettuata tramite l’app GO! on Demand o attraverso la web app, con un anticipo massimo di sei giorni e fino a 60 minuti prima dell’orario desiderato.

Dietro la gestione delle corse c’è un software specializzato che raccoglie le richieste e le combina tra loro, organizzando il viaggio in modo da offrire ai passeggeri il collegamento più rapido e comodo possibile tra il punto di partenza e quello di destinazione.

Il servizio è stato pensato in particolare per coprire quelle fasce orarie in cui non sono presenti i principali flussi di studenti e lavoratori e quindi può diventare un collegamento utile per esigenze di mobilità diverse da quelle quotidiane legate a scuola e lavoro.

Ospedali e stazioni tra le destinazioni

Tra gli obiettivi principali del progetto c’è quello di facilitare gli spostamenti verso alcuni servizi difficilmente raggiungibili per determinate categorie di utenti.

In particolare, il bus potrà essere utilizzato per raggiungere i presidi sanitari, con un’attenzione particolare all’ospedale San Polo di Monfalcone, ma anche le stazioni ferroviarie del Polo Intermodale di Trieste Airport e di Monfalcone. Il servizio è inoltre rivolto agli spostamenti verso aree ricreative e altri luoghi di interesse collettivo.

Per utilizzare BLU è prevista una tariffa unica di 2,50 euro a corsa, indipendentemente dalla lunghezza del percorso. La tariffa è la stessa nei due Comuni coinvolti dalla sperimentazione. I bambini sotto i 10 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da un genitore o da un familiare. Il pagamento avviene esclusivamente con carta di credito direttamente attraverso l’applicazione.

APT: “Importante diffondere l’informazione”

La presentazione del servizio si è svolta nella sala consiliare di Turriaco alla presenza del direttore di APT Gorizia Luca Di Benedetto, del sindaco di Turriaco Nicola Pieri, del sindaco di Sagrado Marco Vittori e dell’ingegner Fabio Tomasi di Area Science Park, coordinatore del progetto SMARTMOBAIR.

Di Benedetto ha sottolineato come il nuovo servizio nasca dalle esigenze emerse nel territorio: “Il Sindaco di Turriaco ha evidenziato la necessità di collegare alcuni siti quali il polo intermodale e gli ospedali, in particolare per alcune categorie. Ho fiducia che il servizio ottenga da subito risultati positivi, visto che porta in operatività le esigenze esplicitate dai cittadini nell’indagine specifica che lo ha preceduto. Certamente è importante diffonderne l’informazione per un utilizzo proficuo”.

Il direttore di APT ha però anche fatto il punto sulla prima sperimentazione partita a Sagrado, ammettendo che i risultati non sono ancora quelli attesi: “Per quanto riguarda Sagrado, il servizio non è performante come ci aspettavamo, ma stiamo cercando di integrare le fermate a disposizione dell’utente per migliorarlo“.

La sperimentazione servirà quindi anche a capire quanto questo modello di trasporto possa adattarsi alle diverse caratteristiche dei territori. “Entrambi i servizi di Turriaco e Sagrado appartengono a un progetto sperimentale, pilota che, come tale, serve a capirne l’adattabilità territoriale e contestuale, con le correlate possibilità realizzative per il futuro”, ha concluso Di Benedetto.

Per informazioni sulle fermate, sulle modalità di prenotazione e sul funzionamento del servizio è disponibile la pagina dedicata a BLU sul sito di APT Gorizia.