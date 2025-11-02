La voce di un caregiver: Michele racconta la sua esperienza accanto alla madre malata di SLA

Michele Roveredo racconta la sua storia a Dignano.

Un appuntamento per ascoltare, condividere e riflettere sul valore del prendersi cura. Prosegue anche a Dignano il percorso di incontri dedicati ai caregiver familiari, promosso nell’ambito delle iniziative per l’invecchiamento attivo e per il sostegno a chi affronta quotidianamente la fragilità e la malattia accanto ai propri cari.

Il prossimo incontro è in programma lunedì 4 novembre, alle ore 20.30, nella sala riunioni del Municipio di Dignano. Ospite della serata sarà Michele Roveredo, fondatore dell’associazione ASLA PN, realtà impegnata nella sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative e nel supporto alle famiglie colpite dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Roveredo porterà la sua testimonianza personale di figlio e caregiver, raccontando il lungo percorso vissuto accanto alla madre malata. Una storia che diventa racconto, ma anche riflessione collettiva sul significato dell’assistenza familiare, sulla fatica quotidiana e sulla forza che nasce dalla solidarietà. Un’occasione per fermarsi ad ascoltare, per ritrovarsi nelle storie degli altri e comprendere quanto sia importante la solidarietà quando la malattia entra nella vita familiare.



L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni: 333 9430815.