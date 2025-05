Appalti pubblici in Fvg: 8,9 miliardi di euro nel 2024. In crescita del 58%

I dati sugli appalti pubblici superiori ai 40mila euro in Friuli Venezia Giulia.

Lo scorso anno in Friuli Venezia Giuli gli appalti pubblici per lavori, servizi o forniture alle pubbliche amministrazioni di importo superiore ai 40 mila euro hanno riguardato un controvalore a base d’asta per 8,9 miliardi di euro complessivi: un “boom” segnato da una crescita del 58%. Dati che impressionano, diffusi dall’Anac, e che sottolineano l’importanza dei contratti pubblici per l’economia regionale.



Ha fatto il punto sul tema il convegno promosso da Confcooperative Fvg, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati della provincia di Udine: “Il Codice dei Contratti pubblici al tagliando dei due anni”, svoltosi oggi giovedì 22 maggio, a Villa Manin di Passariano, con un focus sulle novità introdotte dal Decreto Correttivo del dicembre 2024, con le relazioni Luigi Carbone, Francesco Caringella e Fabio Taormina, presidenti di sezione del Consiglio di Stato. Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze, ha portato il suo saluto ai convenuti.

Il convegno è stato aperto dal forte richiamo del presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz, sulle disparità a danno delle imprese di servizi contenute nel Decreto correttivo al Codice degli appalti: “Per Confcooperative va assolutamente superata la previsione di due diverse soglie per l’attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi dei contratti pubblici, che attualmente penalizza il settore dei servizi rispetto alla disciplina prevista per i lavori pubblici. La disparità di trattamento incide su un settore caratterizzato da alta intensità di manodopera per il quale la voce preponderante è il costo del lavoro che, spesso, incide anche per più dell’80% del valore dei contratti“, ha sottolineato Castagnaviz nell’introdurre i lavori del convegno.

Il monito di Confcooperative Fvg fa seguito a un manifesto sottoscritto a livello nazionale, insieme ad altre 17 organizzazioni di categoria, per richiamare l’attenzione delle Istituzioni nei confronti del settore dei servizi, spina dorsale dell’economia nazionale.

Contratti pubblici in Friuli Venezia Giulia (sopra i 40 mila euro). Fonte: Anac