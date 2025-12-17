Valle di Soffumbergo celebra la sua magica notte di Natale

Il fascino del Natale torna a risplendere su Valle di Soffumbergo, il suggestivo borgo del Comune di Faedis noto come “Balcone del Friuli”. Anche quest’anno la Pro Loco rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Notte di Natale sul Balcone del Friuli”, una serata che unisce spiritualità, calore comunitario e sapori autentici del territorio.

Il programma della Vigilia di Natale.

Il programma della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2025, prenderà il via alle 21.00 con l’apertura della sede della Pro Loco e del bar. Alle 21.30 seguirà la Santa Messa della Vigilia, resa ancora più suggestiva dall’accompagnamento musicale del Gruppo Sax di Sedegliano, diretto dal maestro Angelo Di Giorgio.



Al termine della funzione, la festa si sposterà nella piazzetta antistante. A partire dalle 22.30, la Pro Loco accoglierà tutti i presenti con i grandi classici della tradizione natalizia: vin brulè, panettone e castagne serviti in piazza. Il tutto sarà arricchito dalla splendida vista panoramica offerta dal borgo, un vero balcone naturale da cui ammirare gran parte della regione.

Dalla festa delle castagne al Natale: un anno di soddisfazioni.

La Notte di Natale rappresenta anche la chiusura ideale di un anno straordinario per la Pro Loco di Valle di Soffumbergo. Il presidente Gianfranco Specia ha sottolineato il successo della tradizionale Festa delle castagne e del miele di castagno, che in autunno ha registrato un’affluenza record.



“Valle di Soffumbergo continua a crescere come meta apprezzata, grazie alla bellezza del nostro paesaggio, ai percorsi immersi nei boschi e alla qualità delle nostre tradizioni gastronomiche – sottolinea Specia –. Tutto questo è possibile grazie all’impegno instancabile dei volontari, vero motore della Pro Loco. Con la Notte di Natale vogliamo rinnovare lo spirito di accoglienza che ci contraddistingue e condividere un momento autentico sotto il cielo stellato del nostro borgo.” La Pro Loco invita tutti a partecipare a questa serata speciale, immersi nella magica atmosfera natalizia di uno dei borghi più suggestivi del Friuli. “Vi aspettiamo – conclude il presidente – per condividere insieme la gioia del Natale”.