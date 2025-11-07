Furto in casa, i ladri forzano l’infisso e rubano oltre 10mila euro di gioielli

Il furto in un’abitazione di Fagagna.

I ladri hanno messo a segno un furto in un’abitazione di Fagagna, portando via ori per migliaia di euro. E’ accaduto nel pomeriggio, tra le 15 e le 19, del 5 novembre: i malviventi, dopo aver forzato una porta finestra, sono entrati in casa e hanno rubato gioielli per un valore ancora da quantificare, ma comunque superiore ai 10mila euro, parzialmente coperti da assicurazione. A presentare denuncia alla stazione locale dei carabinieri, la proprietaria, una donna classe 1951.