Il meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà dominato dal sole e da un clima stabile, con temperature gradevoli durante il giorno ma più fresche al mattino.

Sabato 8 novembre.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su quasi tutta la regione. Soltanto nel Tarvisiano potranno formarsi nubi basse o banchi di nebbia dovuti all’inversione termica. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Bora moderata, a tratti sostenuta a Trieste, mentre altrove il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Le temperature saranno piuttosto miti di giorno ma fresche al mattino, con valori compresi tra 4 e 7 °C le minime e 16-19 °C le massime in pianura, e tra 8 e 11 °C le minime e 14-17 °C le massime lungo la costa.

Domenica 9 novembre: ancora sole e clima stabile

Anche domenica si preannuncia serena, con cielo in prevalenza limpido o solo leggermente velato dal passaggio di nubi alte. Persistono possibili nebbie nel Tarvisiano, dove al mattino potranno presentarsi anche nubi basse. Di primo mattino soffierà un debole Borino sulla costa, in successivo calo nel corso della giornata. Le temperature resteranno pressoché stabili, con minime tra 3 e 6 °C e massime tra 15 e 18 °C in pianura, e valori compresi tra 6 e 9 °C le minime e 13-16 °C le massime sulla costa.

L’inizio della prossima settimana.

L’inizio della settimana manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Lunedì il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso, con qualche nube in più al mattino nel Tarvisiano. Sulla costa soffierà Bora moderata, localmente sostenuta a Trieste nelle ore notturne e mattutine, poi in attenuazione. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2100 metri. Martedì il cielo resterà sereno o solo velato dal passaggio di leggere nubi alte, con un lieve Borino al mattino lungo la costa. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo, con minime comprese tra 2 e 7 °C in pianura e 6-9 °C sulla costa, e massime tra 15 e 19 °C.