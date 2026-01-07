Il bilancio del Comune di Fiume Veneto.

Il bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di Fiume Veneto mette al centro persone e qualità della vita, con una scelta politica chiara: investire su giovani, famiglie e servizi. “Un bilancio non è solo un insieme di numeri, è la scelta concreta di chi governa su chi e su cosa puntare”, afferma l’assessore alle politiche finanziarie Michele Cieol, commentando il documento contabile approvato.

La notizia principale è nei numeri: circa un terzo dell’intero bilancio comunale è destinato a politiche per giovani e famiglie. Si tratta di 2,7 milioni di euro nel solo 2026 e di 8,1 milioni nel triennio, a cui si aggiungono 5 milioni di euro di investimenti per scuole, infrastrutture sportive e servizi. “Non uno slogan, ma una priorità reale – sottolinea Cieol – perché una comunità cresce solo se investe nelle nuove generazioni e sostiene chi ogni giorno deve conciliare lavoro, figli e vita quotidiana”.

Resta solido anche il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie e agli asili nido, con 420 mila euro all’anno, per un totale di quasi 1,3 milioni nel triennio. Un intervento che, secondo l’assessore, “aiuta concretamente le famiglie a mantenere rette più sostenibili”.

Un altro capitolo rilevante riguarda il personale comunale. Il bilancio prevede circa 2,5 milioni di euro all’anno per finanziare gli aumenti contrattuali, la formazione, l’estensione dei buoni pasto elettronici a tutti i dipendenti e misure di welfare organizzativo. Sono inoltre previsti quattro nuovi posti di lavoro tra il 2026 e il 2027, oltre alle assunzioni già programmate a fine 2025. “I servizi funzionano solo se chi li garantisce può lavorare con serenità e motivazione”, ribadisce Cieol.

Crescono del 20% rispetto al 2025 anche le risorse per eventi, cultura e iniziative ricreative, che raggiungono i 337 mila euro annui. Un investimento che guarda anche allo sviluppo economico locale. “Il Giro d’Italia 2025 ha dimostrato che eventi culturali e sportivi non sono spese superflue, ma opportunità per socialità, economia e identità del territorio”, osserva l’assessore.

Attenzione particolare anche alla sicurezza: oltre 540 mila euro all’anno, con un aumento del 10% rispetto al 2025, per rafforzare organico, infrastrutture e dotazioni della Polizia Locale. “Sicurezza significa presenza sul territorio, prevenzione e vicinanza alle persone”, conclude Cieol.

Il quadro complessivo si chiude con risultati che l’amministrazione definisce concreti: tasse comunali ulteriormente ridotte, tariffe bloccate anche per il 2026, un debito comunale tagliato dell’85% e investimenti ai massimi storici, resi possibili anche dalla capacità di intercettare finanziamenti a fondo perduto. Un bilancio che, nelle intenzioni, traduce le scelte politiche in effetti tangibili per la comunità.