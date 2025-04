Fiume Veneto si prepara al Giro d’Italia: tutte le modifiche a viabilità e parcheggi

Giro d’Italia a Fiume Veneto: le novità su viabilità e parcheggi.

Fiume Veneto si prepara ad accogliere la partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia 2025, in programma domenica 25 maggio. L’evento, di rilevanza nazionale e internazionale, richiamerà oltre 20.000 persone tra appassionati, partecipanti e visitatori. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha approvato una serie di misure straordinarie in materia di viabilità, in accordo con la Prefettura e la Polizia Stradale.

Le modifiche alla viabilità per il Giro d’Italia a Fiume Veneto.

Zona Rossa – Sospensione totale della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata

Da sabato 24 maggio 2025, ore 15:00, fino al termine della manifestazione (domenica 25 maggio) è istituita una Zona Rossa con sospensione totale della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree occupate dagli allestimenti organizzativi a cura di RCS Sport.

Le vie interessate sono:

o Via San Francesco (dall’incrocio con via Zardini fino alla rotatoria retro farmacia);

o Primo tratto di via Trento;

o Piazza Marconi (fino al ponte sul fiume);

o Via Trieste (fino all’incrocio con via Liut).

I divieti di sosta comprendono anche i parcheggi adiacenti e con accesso alle suddette vie.

Domenica 25 maggio 2025 – dalle ore 05:00 fino al termine della manifestazione

La sospensione totale della circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata sarà estesa a tutto il tracciato di gara e aree interessate dall’organizzazione:

o Viale della Repubblica,

o Via Bassi,

o Via Leopardi (in direzione del sottopassaggio ferroviario, nel Comune di Zoppola),

o Via Verdi e laterali,

o Via Ricchieri.

Sarà inoltre chiuso l’accesso al raccordo autostradale in via Piandipan.

Zona Verde – Circolazione regolamentata per residenti e visitatori

Domenica 25 maggio 2025, dalle ore 05:00 fino al termine della manifestazione è istituita una Zona Verde, esterna a quella rossa, che interesserà anche le frazioni, dove sarà consentita la circolazione in uscita per i residenti e in entrata per i veicoli diretti verso i parcheggi riservati ai visitatori.

I parcheggi per il pubblico e i residenti.

Sono stati individuati oltre 10.000 posti auto temporanei lungo le principali direttrici di accesso al capoluogo. Sarà predisposta una specifica area di parcheggio riservata ai residenti della Zona Rossa, ubicata in prossimità del centro, per garantire la possibilità di uscita dal capoluogo in caso di necessità.

Comunicazioni alla cittadinanza.

I dettagli completi, accompagnati da mappe grafiche esplicative, saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito ufficiale del Comune di Fiume Veneto. È inoltre prevista una comunicazione capillare a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale, attraverso una distribuzione porta a porta.

Per fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei cittadini, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico, ripetuto in tre differenti fasce orarie per favorire la più ampia partecipazione possibile, presso l’Aula Magna del Palazzetto dello Sport di Fiume Veneto, nelle seguenti date:

• Sabato 10 maggio – dalle ore 10:00 alle 12:00

• Martedì 13 maggio – dalle ore 20:00 alle 22:00

• Venerdì 16 maggio – dalle ore 17:00 alle 19:00

Per assicurare la tutela della incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione, sarà garantita anche la presenza della Protezione Civile e di volontari, incaricati di fornire supporto operativo e informazioni ai cittadini e ai visitatori. L’Amministrazione comunale ringrazia sin d’ora tutti i cittadini per la collaborazione e invita alla massima attenzione e al rispetto delle disposizioni, per contribuire al successo dell’evento e alla sicurezza di tutti.