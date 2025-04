Il 16enne è accusato di furto aggravato a Trieste.

Un furto aggravato a Trieste è costato l’arresto a un ragazzo di soli 16 anni, sorpreso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di via Hermet mentre cercava di allontanarsi dalla zona della stazione ferroviaria. Il giovane, volto coperto da un passamontagna e vestito di scuro, si aggirava con un complice tra le auto in sosta in Largo Città di Santos.

A segnalare la presenza sospetta dei due è stata una chiamata al 112 da parte di alcuni cittadini. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno intercettato i due mentre si dirigevano verso via Pauliana. Alla vista dei carabinieri, uno dei due è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato bloccato e identificato.

Durante la perquisizione, all’interno del suo borsello sono stati rinvenuti un coltello, documenti e oggetti personali rubati, appartenenti ad altre persone. Gli oggetti sono stati sequestrati e il minore è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Poco dopo, grazie alle testimonianze raccolte e a un rapido sopralluogo, è emerso che i due avevano danneggiato una vettura Nissan parcheggiata, rubando ciò che si trovava all’interno. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, mentre proseguono le indagini per identificare il secondo giovane coinvolto nel furto.