Concorso letterario nazionale di Remanzacco, ecco tutti i vincitori

La Commissione pari opportunità di Remanzacco ha annunciato i vincitori della seconda edizione del concorso letterario nazionale.

La Commissione pari opportunità del Comune di Remanzacco ha annunciato i vincitori della seconda edizione del concorso letterario nazionale dedicato a Lina Marini ed Eleonora Donadon, due donne che hanno lasciato un segno profondo nella comunità, con una cerimonia di premiazione presso l’Auditorium comunale. L’iniziativa, voluta dalla Commissione PO del Comune, rende omaggio a Lina Marini, storica figura di Remanzacco e colonna portante per 60 anni insieme al marito Giovanni della Trattoria Centrale, e ad Eleonora Donadon, docente e autrice della geostoria dei toponimi di Remanzacco. Entrambe non originarie del paese, erano fortemente legate alla comunità in cui hanno lavorato con impegno e dedizione.

La serata.

A presentare la serata è stata Stefania Pittino, presidente della Commissione PO, accompagnata dalla consigliera Maria Scarpa; ai tanti giovani che si avvicinano con passione alla lettura e alla scrittura hanno ricordato come, attraverso le parole, si possa diventare “tutto ciò che si desidera”. Il sindaco Daniela Briz ha sottolineato il valore della letteratura quale strumento di crescita personale e collettiva. Ha ricordato con emozione la figura di sua madre, mostrandone una tenera foto d’infanzia, rievocando la perdita di entrambi i genitori durante la pandemia.

Un passaggio toccante che ha unito la memoria personale alla gratitudine verso le due donne cui i premi sono intitolati, entrambe scomparse negli ultimi anni ma ancora vive nel ricordo della comunità. L’amministrazione comunale ha ringraziato tutti i partecipanti, la giuria (composta da scrittori, insegnanti e giornalisti) e le due commissioni PO – quella uscente e quella attuale –, con un pensiero speciale rivolto anche alla nuova presidente dell’associazione SOS Rosa, Rossella Dolci.

I premiati.

Per il premio Lina Marini, sezione romanzi editi, il primo posto è stato assegnato a Daniela Foschi; a seguire si sono classificati Marco Ambrosi e Fabrizio Blaseotto. Per la sezione dedicata alla poesia, il primo premio è stato conferito a Roberto Colonnelli; in seconda posizione si è piazzato Davide Stocovaz, mentre il terzo posto è stato assegnato a Marilena Parro Marconi. Nel premio Eleonora Donadon, sezione dedicata al testo narrativo, al primo posto troviamo il prof. Cipriani insieme a Giulia Fiappo, Natalie Nuansuwan, Giulia Paolella ed Elena Torrez Trombetta della scuola secondaria di primo grado di Remanzacco.

Al secondo posto c’è Eloise Medeossi di Santa Maria La Longa, mentre il terzo posto è andato ad Aurora Rizzi di Pavia di Udine. Infine, per la sezione saggio breve dello stesso premio, al primo posto troviamo Emma Olivo; segue Thomas Motta, guidato dalla professoressa Giulia Sacchi, della scuola secondaria di primo grado di Lauzacco. Al terzo posto si è classificata la professoressa Alessandra Spizzo, scuola secondaria di primo grado di Pradamano. Tutti i vincitori hanno ricevuto una targa e buoni libro; le loro opere entreranno a far parte del patrimonio della biblioteca comunale Giuseppe Missio.