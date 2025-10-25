Al via la terza edizione di AgriFlumen.

Taglio del nastro ieri sera per AgriFlumen 2025, terza edizione della Fiera agroculturale organizzata dal Comune di Fiume Veneto, da C’entro anch’io-Associazione sviluppo e territorio e dalle associazioni di categoria del Friuli occidentale, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Jessica Canton.

Alla cerimonia di inaugurazione presente anche l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier: “AgriFlumen è un esempio di come le comunità locali riescano, attraverso un’iniziativa innovativa e coinvolgente, a riscoprire e valorizzare le tradizioni della civiltà e della cultura contadina. Eventi come questo meritano il sostegno della Regione perché, grazie anche alla capacità di coinvolgere le giovani generazioni, promuovono la conoscenza delle produzioni di eccellenza del territorio, che rappresentano la nostra storia e la nostra identità“.

L’evento, che si svolgerà in piazza Del Des fino a domenica, è dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agricole, enogastronomiche e artigianali del territorio e proporrà degustazioni, laboratori, conferenze e incontri con produttori, agricoltori, artigiani e ristoratori locali. Un’occasione per toccare con mano la ricchezza della filiera alimentare corta, scoprendo la sostenibilità come pratica quotidiana e la cultura della terra come patrimonio da tramandare.

“La manifestazione – ha evidenziato l’assessore – si conferma un appuntamento di rilievo per la promozione delle realtà produttive locali e per l’incontro tra istituzioni, piccole realtà imprenditoriali e cittadini. AgriFlumen punta, infatti, a mettere in rete aziende agricole, artigiani, esercenti, associazioni e comunità, creando un dialogo costruttivo attorno alla cultura della terra e alla civiltà contadina, temi oggi più che mai centrali per una crescita sostenibile del nostro territorio“.