Ferma un’aggressione sul bus: premiato vicecommissario di Fontanafredda

Il vicecommissario Foletto premiato per un’operazione relativa ad un’aggressione sul bus.

Un intervento complesso, partito da una violenta aggressione sul bus e culminato con l’allontanamento dei responsabili dal territorio, è valso al Vicecommissario Foletto Doadi il prestigioso “Caschetto d’Oro” 2025, riconoscimento assegnato agli operatori della Polizia Locale che si distinguono per meriti eccezionali in servizio.

L’onorificenza è stata conferita in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, dal “Circolo dei 13”, storica e autorevole Libera Associazione che riunisce Comandanti, Vicecomandanti e Ufficiali della Polizia Locale del Triveneto.

Il riconoscimento del “Circolo dei 13”

Nato per favorire il confronto professionale e la crescita dei Corpi di Polizia Locale, il Circolo dei 13 rappresenta un punto di riferimento istituzionale per la categoria. Ogni anno l’associazione seleziona, a livello interregionale, i casi più meritevoli per l’assegnazione del “Caschetto d’Oro”, simbolo di eccellenza operativa, spirito di iniziativa e capacità di andare oltre la prassi quotidiana a tutela della collettività.

L’intervento: dall’aggressione all’indagine

L’azione premiata ha avuto origine da una violenta aggressione ai danni di un autista dell’ATAP, lavoratore incaricato di pubblico servizio, colpito mentre stava svolgendo le proprie mansioni. Il Vicecommissario Foletto Doadi è intervenuto inizialmente da solo, coordinandosi successivamente con l’Arma dei Carabinieri, dimostrando sangue freddo, capacità decisionale e una spiccata attitudine investigativa nella gestione di una situazione ad alta tensione.

Non si è trattato di un semplice intervento di pattuglia. Al contrario, l’operazione ha dato avvio a un’articolata attività di polizia giudiziaria, che ha consentito di identificare in tempi rapidi i responsabili dell’aggressione.

La svolta: il Foglio di Via obbligatorio

L’eccellenza operativa è emersa soprattutto nella fase successiva. Grazie a una puntuale ricostruzione dei fatti e alla documentazione prodotta dal Comando, è stata formulata la proposta per l’adozione di una misura di prevenzione personale. L’istanza è stata integralmente accolta dal Questore, che ha disposto un Foglio di Via Obbligatorio biennale, allontanando i soggetti pericolosi dal territorio.

Un provvedimento decisivo, che ha interrotto una spirale di violenza: gli stessi individui sono infatti risultati coinvolti anche in altri episodi di tentata rapina e aggressioni tra minori, con un impatto diretto sulla sicurezza delle famiglie.

Il plauso dell’amministrazione comunale

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Michele Pegolo e il vicesindaco con delega alla Sicurezza Alessandro Feltrin hanno rivolto i loro complimenti al Vicecommissario e all’intero Corpo di Polizia Locale, guidato dal dott. Marco Sartori.

“Questo premio non è solo un riconoscimento individuale, ma la prova tangibile dell’efficienza e della dedizione del nostro Comando – ha sottolineato Pegolo -. La capacità di intercettare situazioni di pericolo e di agire con professionalità garantisce ai nostri cittadini una tutela concreta e una percezione di sicurezza sempre maggiore”.

Parole di profonda stima anche da parte del vicesindaco Feltrin: “Oggi è una giornata di grande orgoglio. Il premio consegnato a Foletto Doadi non è solo il giusto riconoscimento a un ufficiale di eccezionale valore, ma la dimostrazione della qualità del lavoro svolto quotidianamente dal nostro Comando di Polizia Locale. Grazie alla professionalità e alla determinazione del Vicecommissario, abbiamo dato una risposta ferma e concreta a un episodio di inaccettabile violenza”.