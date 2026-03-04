Maltempo di novembre, stop alle rate dei mutui nelle province di Udine e Gorizia

La comunicazione dell’Abi.

Arriva una misura di sostegno per i territori colpiti dal maltempo dello scorso autunno. L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha appena diffuso una lettera circolare agli Associati nella quale segnala che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine.

Secondo quanto spiegato in una nota dell’Abi, il provvedimento recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto tra l’associazione bancaria, il Dipartimento della Protezione Civile e le associazioni dei consumatori. L’obiettivo è garantire interventi rapidi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

La misura consente quindi ai titolari di mutui relativi a edifici danneggiati o situati nelle aree interessate dagli eventi meteorologici di richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle rate. Si tratta di uno strumento già previsto nei protocolli di intervento in caso di emergenze, pensato per alleggerire il carico economico sulle famiglie e sulle attività produttive colpite dai danni del maltempo.

Le modalità operative per accedere alla sospensione vengono gestite direttamente dagli istituti di credito aderenti, ai quali i cittadini interessati possono rivolgersi per presentare la richiesta e verificare i requisiti previsti dall’ordinanza.