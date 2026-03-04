La danza protagonista al Città Fiera con Passi Diversi: ospite Samuel Peron

Le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia protagonisti al Città Fiera con Samuel Peron di Ballando con le Stelle.

Sabato 7 marzo Città Fiera ospiterà la terza edizione di “Passi Diversi”, l’appuntamento dedicato alla danza che riunisce scuole e giovani talenti del Friuli Venezia Giulia in uno spettacolo aperto al pubblico. Ospite e presentatore d’eccezione sarà Samuel Peron, amatissimo dal grande pubblico per il suo storico ruolo di maestro nel programma di Rai 1 Ballando con le Stelle.



A partire dalle ore 15 il pubblico del centro commerciale potrà assistere a un pomeriggio di spettacolo e musica che vedrà esibirsi oltre 70 allieve e allievi di tutte le età, provenienti da diverse scuole di danza della regione. Sul palco si alterneranno coreografie che spaziano tra vari stili, dalla danza classica alla moderna e contemporanea, fino alla dance, all’urban e all’hip hop, in un evento che punta a valorizzare il talento e la passione dei giovani ballerini del territorio.



Alla manifestazione prenderanno parte cinque scuole di danza del Friuli Venezia Giulia. Da Udine e provincia arriveranno la Scuola di Danza Ceron, Vitality Dance & Fitness e ASD Live & Dance, mentre da Spilimbergo parteciperà Progetto Danza e Spettacolo. Presente anche la realtà triestina IlMetropolitan APS.

Samuel Peron ospite e presentatore dell’evento

A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la presenza di Samuel Peron, ballerino e insegnante che ha dedicato la sua vita alla danza. Peron ha iniziato a studiare danza a soli quattro anni, specializzandosi nel tempo in diversi stili, dalla moderna e contemporanea fino alle danze latino-americane.



Il grande pubblico lo conosce soprattutto per la sua lunga partecipazione al programma di Rai 1 Ballando con le Stelle, di cui è stato uno dei maestri più apprezzati per ben 18 anni a partire dal 2005. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche ad altri programmi televisivi e ha recitato nel musical La febbre del sabato sera.



Fondatore della Samuel Peron Academy, negli ultimi anni ha affiancato all’attività artistica anche quella di divulgazione e comunicazione, lavorando come inviato per Rai 1 nei programmi Buongiorno Benessere e Weekly.