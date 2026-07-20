Prosegue la rassegna estiva Le Notti del Vino: le prossime tappe

Prosegue la rassegna estiva Le Notti del Vino, organizzata dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia.

Prosegue il programma della rassegna estiva Le Notti del Vino, organizzata dal Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia con 40 appuntamenti tra giugno e settembre. Oltre alle degustazioni di vini e prodotti locali in programma momenti culturali e di intrattenimento nonché un progetto in collaborazione con l’università di Udine per chiedere, tramite un questionario, ai partecipanti come si relazionano con il mondo del vino. Prossime tappe a Ronchi dei Legionari e Nimis.

Le Notti del Vino delle Città del Vino sono sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e Banca 360 Fvg e si svolgono in collaborazione con il Comitato regionale Unpli Fvg. Con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Enit (Agenzia nazionale del Turismo), Unidoc Fvg e in collaborazione con Ert Fvg.

Manzano 22 luglio.

La Città del Vino di Manzano insieme alla Pro Loco è pronta per ospitare Le Notti del Vino 2026 mercoledì 22 luglio. Nella suggestiva cornice della millenaria Abbazia di Rosazzo, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, appuntamento con eccellenze vinicole del territorio e degustazioni gastronomiche proposte da ristoratori e produttori locali, con diverse cantine presenti.

Saranno presenti le seguenti cantine e produttori: Az. Agr. Cantarutti Alfieri, Az. Agr. Dott. Gianpaolo Colutta, Az. Agr. Driutti Alessandro, Soc. Agr. Le Vigne di Zamò, Az. Agr. Nadalutti Vini, Soc. Agr. Roi Clâr, Az. Agr. Ronc di Bianca, Az. Vin. Ronc Platât, Az. Agr. Ronchi di Manzano, Az. Agr. Ronchi di Sant’Egidio, Soc. Agr. Ronco delle Betulle, Az. Agr. Torre Rosazza, Az. Agr. Tuzzi Wine, Acetaia Midolini, Dolcemania, il Fornaio Tavagnacco, Osteria Friuli.

L’evento sarà impreziosito dall’accompagnamento musicale dei Trst Brass Quintet, ensemble di ottoni composto da cinque musicisti italiani e sloveni, che spazieranno fra tutti i generi musicali, dal barocco, al romantico e allo swing, fino ad arrivare alla musica contemporanea e alle colonne sonore. Biglietto ingresso: 15 euro – 5 degustazioni. Cauzione calice: 5 euro.

Sesto al Reghena 23 luglio.

Le Notti del Vino nella Città del Vino di Sesto al Reghena ospiteranno giovedì 23 luglio alle ore 19 in piazzetta Burovich la presentazione dell’ultimo romanzo di Angelo Peretti dal titolo “Il profumo del bicchiere mezzo pieno” (ed. Ampelos), e proseguiranno con una degustazione dei vini della Cantina dei Produttori di Ramuscello e San Vito, sapientemente abbinati dai piatti del ristorante del Parco Vittoria. La serata vedrà l’accompagnamento musicale a cura dell’Accademia Serenissima.

