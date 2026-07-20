10eLotto, doppio colpo in Friuli Venezia Giulia: vinti 25mila euro

Doppio colpo al 10eLotto in Friuli Venezia Giulia: vinti complessivamente 25mila euro.
Esulta il Friuli-Venezia Giulia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, alla Regione sono andati premi per 25mila euro totali, considerate le vincite più alte. Venerdì 17 luglio in via Roma a Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 7 “Oro”.
Mentre nel concorso di sabato 18 luglio, in piazza Primo Maggio a Ravascletto, in provincia di Udine, un 8 “Oro” vale 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,19 miliardi da inizio anno.