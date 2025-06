Friuli, 13 nuovi agenti di Polizia per potenziare il presidio del territorio

Nuovi agenti di Polizia sul territorio della Questura di Udine.

La Questura di Udine dà il benvenuto a tredici nuovi agenti della Polizia di Stato, giunti ieri mattina per rafforzare gli organici della sede centrale e dei commissariati provinciali. Un arrivo importante, che segna un nuovo passo avanti nel potenziamento della sicurezza sul territorio friulano.

Ad accoglierli ufficialmente, presso la sede della Questura, il Vicario del Questore Leonardo Boido e il Capo di Gabinetto Alessandro De Ruosi. Alla cerimonia di benvenuto hanno preso parte anche il dirigente del Commissariato di Cividale del Friuli, dott. Francesco Leo, e la dott.ssa Francesca Ferro, neo funzionario assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.).

Il Vicario ha espresso parole di stima e incoraggiamento per i giovani agenti, sottolineando l’importanza del compito che li attende: garantire sicurezza e legalità in una provincia impegnata in molteplici attività di ordine pubblico. “A nome di tutta la Polizia di Stato di Udine, auguro a questi giovani colleghi un percorso professionale ricco di soddisfazioni al servizio della comunità friulana“, ha dichiarato il Vicario Boido.

I nuovi agenti – sei uomini e sette donne – provengono in nove casi dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste e in quattro da quella di Alessandria, dove hanno appena concluso il 229° corso di formazione. Il loro giuramento ufficiale è avvenuto lo scorso 20 giugno, sancendo l’ingresso a pieno titolo nelle fila della Polizia di Stato.

Originari di diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Puglia, Marche e Campania, saranno da subito impiegati presso le varie articolazioni della Questura e nei Commissariati di Cividale del Friuli e Tolmezzo. Il loro compito sarà contribuire al controllo del territorio, al supporto delle attività d’ufficio e alla gestione delle prossime, impegnative operazioni di ordine pubblico previste per la stagione estiva.