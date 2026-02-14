Addio a Gilberto Ganzer, interprete appassionato della storia dell’arte friulana

14 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Gilberto Ganzer aveva 73 anni.

Il mondo della cultura friulana piange la scomparsa di Gilberto Ganzer, storico dell’arte e protagonista per oltre trent’anni della crescita dei musei pordenonesi. Aveva 73 anni. Si è spento venerdì mattina alla Quiete di Udine, dove era ricoverato da alcune settimane, dopo aver affrontato con riservatezza una malattia che lo aveva colpito nell’ultimo anno.

Nato a Gemona nel 1952, Ganzer aveva compiuto gli studi superiori a Tolmezzo prima di trasferirsi a Venezia. Qui, nel 1976, conseguì la laurea e approfondì la formazione tra pittura e restauro all’Università Internazionale dell’Arte. Un percorso che univa competenza tecnica e sensibilità critica, elementi che sarebbero diventati la cifra del suo lavoro.

Dopo un primo incarico accademico come esercitatore in Storia dell’arte contemporanea, la sua carriera si legò stabilmente a Pordenone. Dal 1981 diresse il Museo civico d’arte, assumendo poi, dal 1999, la responsabilità dell’intero sistema museale cittadino. Sotto la sua guida i musei cambiarono volto: non più semplici spazi espositivi, ma luoghi di studio, progettazione culturale e dialogo con il territorio.

Numerose le mostre curate negli anni, dedicate tanto ai grandi filoni dell’arte veneta e friulana quanto ai tesori meno noti della regione. Dalle rassegne su opere trafugate e patrimoni ecclesiastici fino agli approfondimenti su figure come Jacopo Linussio e Michelangelo Grigoletti, Ganzer ha sempre privilegiato un approccio rigoroso ma accessibile, capace di coinvolgere studiosi e pubblico. Nel 2010 la città gli conferì il Premio San Marco, riconoscendo il valore del suo contributo.

“Con Gilberto Ganzer – dichiara il sindaco di Pordenone Alessandro Basso – la città perde una figura di alto profilo culturale, che ha dedicato la propria vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico friulano, contribuendo in modo determinante alla crescita dei nostri musei. Alla famiglia e ai suoi cari va la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità pordenonese”.

Con la sua scomparsa il Friuli perde non solo uno studioso, ma un mediatore culturale capace di far dialogare passato e presente, tradizione e ricerca. Un custode attento della bellezza, che ha saputo trasformare la tutela in racconto e il museo in luogo vivo della memoria collettiva.

