Green Game 2025: studenti del Fvg in finale per il titolo di campioni di sostenibilità

Il Green Game è un progetto per l’educazione ambientale nelle scuole.

Sarà il Palasport “Flaminio” di Rimini a fare da cornice, lunedì 5 maggio alle ore 10:00, alla Finalissima del Green Game 2025, la sfida nazionale tra le scuole superiori italiane dedicate alla sostenibilità ambientale. Tra i protagonisti, anche gli studenti del Liceo “Scipio Slataper” di Gorizia, pronti a rappresentare con orgoglio il Friuli Venezia Giulia nella competizione che premia conoscenza, impegno e consapevolezza green.

Avviato lo scorso ottobre con un road show dal vivo in Piemonte e in modalità digitale per il resto d’Italia, il Green Game ha coinvolto oltre 36.000 studenti in un percorso didattico interattivo e stimolante. Dopo una selezione serrata, solo le classi più meritevoli sono arrivate alla finale, dove si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game 2025 e importanti premi per l’acquisto di materiale scolastico: 750 euro per il primo posto, 500 euro per il secondo e 250 euro per il terzo classificato.

A sostenere l’evento ci saranno i Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, promotori del progetto e partner storici dell’iniziativa. “Il Green Game è un’occasione unica per educare le nuove generazioni alla sostenibilità attraverso la didattica innovativa, il gioco e la partecipazione attiva – dichiarano i Consorzi –. Ringraziamo studenti, insegnanti e organizzatori per l’impegno e l’entusiasmo con cui portano avanti questo percorso”.

Giunto alla dodicesima edizione, il Green Game ha già lasciato il segno in numerose regioni italiane, dalle Marche alla Sicilia. Il format, ideato e curato da Peaktime con gli esperti Alvin Crescini e Stefano Leva, si distingue per l’approccio coinvolgente e l’utilizzo di strumenti didattici digitali e interattivi.

L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermando il valore istituzionale di un progetto capace di formare cittadini consapevoli e attenti al futuro del pianeta. Per Gorizia, e per il Liceo Slataper, l’appuntamento a Rimini sarà l’occasione per dimostrare che la sostenibilità si costruisce anche tra i banchi di scuola.