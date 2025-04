In occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, l’ANPI – Comitato Provinciale di Udine conferirà un diploma di benemerenza a 88 Comuni del Friuli, tra cui la Città di Udine, quale segno di riconoscenza dell’Associazione ai rappresentanti delle popolazioni friulane per quanto queste fecero nella resistenza: donne, contadini, operai, insegnanti e persone di cultura, sacerdoti, medici, internati militari e anche soldati che dopo l’8 settembre 1943 presero parte alla Guerra di Liberazione in Italia e in Europa.

La resistenza friulana iniziata nel marzo 1943, in un territorio che dopo l’8 settembre fu annesso di fatto al Terzo Reich, si concluse il 10 maggio 1945. Un segno che a 80 anni di distanza vuole ricordare gli uomini e le donne che si trovarono a fare scelte difficili, con la consapevolezza della responsabilità nei confronti delle proprie comunità.

Oltre ai Comuni decorati al Valor Militare per il loro contributo alla Resistenza e alla guerra di Liberazione, la benemerenza sarà attribuita anche ai Comuni, nel cui territorio si sviluppò attivamente la guerra partigiana, a quelli che furono teatro di battaglie o soffrirono rappresaglie e devastazioni, nonché a quelli che contribuirono a sostenere i volontari della libertà. Ogni sezione locale dell’ANPI organizzerà, in modo autonomo, un incontro con il sindaco del proprio Comune per la consegna del diploma.

I Comuni che riceveranno la benemerenza:

Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Buja, Buttrio, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Comeglians, Corno di Rosazzo, Enemonzo, Faedis, Fiumicello Villa Vicentina, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lusevera, Majano, Manzano, Martignacco, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Rigolato, Rive d’Arcano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, Santa Maria la Longa, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.