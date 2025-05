Traffico intenso sull’A23 Udine-Tarvisio: misure speciali per l’Ascensione

Previsto traffico intenso sulla A23 per l’Ascensione.

In occasione della festività dell’Ascensione, celebrata giovedì 29 maggio in Austria, saranno attuati provvedimenti temporanei per agevolare i flussi di traffico lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio, in particolare nei pressi del confine italo-austriaco.

Durante la giornata festiva, a causa del divieto di circolazione per i mezzi pesanti in vigore in Austria, i veicoli industriali in uscita dall’Italia potranno sostare all’interno delle aree di parcheggio e di servizio e in aree adiacenti la sede autostradale, presso l’Autoporto di Pontebba e in Zona Industriale di Amaro.

Sono inoltre previste criticità alla barriera di Ugovizza, dove si potrebbero formare code sia nella giornata di giovedì 29 maggio, in direzione dell’Italia, sia domenica 1° giugno, in concomitanza con il rientro in Austria. In quest’ultima giornata, infatti, si attendono tempi di percorrenza superiori alla media lungo tutto il tracciato della A23.

Le Direzioni di Tronco competenti e il Compartimento di Polizia Stradale hanno annunciato un potenziamento dei servizi di assistenza e controllo per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione durante il periodo interessato.