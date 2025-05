Un nuovo mezzo per il Soccorso Alpino di Forni di Sopra

La stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino ha ricevuto ufficialmente martedì 27 maggio in dono da parte del comune di Forni di Sopra un nuovo mezzo di soccorso. Un indispensabile potenziamento per la stazione a favore della sicurezza in montagna.

A consegnare il nuovo mezzo è stato il vicesindaco Lorenzo Antoniutti che, nella precedente amministrazione, si era personalmente impegnato per l’acquisto del veicolo grazie ad un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia: “Oggi sono molto orgoglioso di consegnare questo mezzo alla stazione di Forni di Sopra, una realtà che ogni giorno dimostra impegno, professionalità, e dedizione. A tutti i volontari esprimo il ringraziamento della comunità intera“.

Erano presenti alla cerimonia il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico FVG Sergio Buricelli, i delegati Raffaele Patat e Giuseppe Giordani, il capostazione Samuele Serra e il vice capostazione Marco Chinese. Il mezzo, un fuoristrada 4×4 dotato di verricello e cingoli da neve, è perfettamente attrezzato per affrontare i terreni più impegnativi, sia in estate che in inverno. Sarà utilizzato per le attività di addestramento e per gli interventi di soccorso alpino in tutto il territorio. Con questa nuova dotazione, la stazione di Forni di Sopra potrà garantire un servizio ancora più efficace e tempestivo per chi frequenta la montagna e si dovesse trovare in difficoltà.