La buona cucina sale in quota: torna il tour enogastronomico nei rifugi del Friuli

La buona cucina sale in quota: 10 tappe nei rifugi del Friuli.

Quando il gusto incontra la montagna, nasce un’esperienza che va oltre la semplice escursione: torna anche per il 2025 “In rifugio c’è più gusto”, il format promosso da PromoTurismoFVG, Assorifugi FVG e Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG che unisce cucina tradizionale, educazione alimentare e valorizzazione del territorio. Dieci tappe, dal 25 maggio al 26 luglio, in altrettanti rifugi del Friuli, che diventano luoghi d’incontro tra natura e cultura gastronomica.

Ogni appuntamento sarà un’occasione per scoprire prodotti locali certificati dal marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, attraverso laboratori didattici, incontri con i produttori e piatti preparati con ingredienti genuini e stagionali. Il tutto immersi nei paesaggi mozzafiato delle Alpi e delle Dolomiti friulane, tra escursioni, attività per bambini e atmosfere familiari.

La novità della prima tappa: tre aziende, tre esperienze

Ad aprire il calendario, domenica 25 maggio, sarà il rifugio Tita Piaz di Ampezzo, nella suggestiva Val Lumiei. Un evento speciale che vedrà protagoniste tre aziende locali: Zahre per la lavorazione di prosciutto e speck, Malga Losa con una dimostrazione sulla produzione del formaggio primo sale e Guerra Albano Wines per un viaggio sensoriale nella viticoltura di qualità. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e piatti della tradizione arricchiti da erbe spontanee raccolte al passo Pura.

Un giugno ricco di esperienze tra apicoltura, zafferano e dolci

Il mese di giugno prevede ben cinque appuntamenti. Si parte il 1° giugno al rifugio Pussa a Claut con un laboratorio sugli oli essenziali e sale aromatizzato condotto dall’azienda agricola Saliet. Il 7 giugno, al rifugio De Gasperi, si esplorerà l’arte della pasticceria sostenibile con “Il laboratorio del Dolce”. Il 14 giugno, a Pian dei Ciclamini, sarà protagonista lo zafferano con un laboratorio-mosaico tenuto da Aurora Azzurra Gregorutti.

Il 21 giugno, al rifugio Fornas di Tolmezzo, l’azienda AnnApi guiderà i partecipanti nel mondo delle api e delle “bombe di semi” ecologiche, mentre il 29 giugno, al rifugio Tolazzi di Forni Avoltri, l’Apicoltura F.lli Comaro farà scoprire la magia del miele e il suo ruolo per la biodiversità.

Luglio: la montagna continua a profumare di gusto

A luglio altri quattro incontri porteranno nuove esperienze in alta quota. Si comincia il 6 al rifugio Fabiani con l’Apicoltura Rudy Screm e il laboratorio “La casa delle Api”. Il 12 luglio al rifugio Pradut sarà il turno del Panificio Giulio Marco per imparare a fare i biscotti artigianali. Il 19 luglio si torna al Pussa con “La Gubana della Nonna” per scoprire i segreti di questo iconico dolce friulano, e infine, il 26 luglio, l’evento conclusivo al rifugio Fornas sarà dedicato agli animali da fattoria, con la dolce compagnia di pony e asinelli dell’azienda La Sisile.

“In rifugio c’è più gusto” è più di un calendario di eventi: è un invito a rallentare, riscoprire la genuinità e respirare la montagna attraverso il cibo, l’incontro e l’educazione ambientale. Un’occasione unica per vivere il Friuli Venezia Giulia da un punto di vista autentico e sostenibile.