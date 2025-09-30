Cambio al vertice nella Guardia di Finanza di Udine: nuovi ufficiali ai reparti territoriali

Nuovi ufficiali alla Guardia di Finanza di Udine.
Nuovi volti alla guida di alcuni reparti della Guardia di Finanza in provincia di Udine, nell’ambito dei periodici avvicendamenti disposti dal Comando Generale. Il Capitano Valerio Zuppello, romano, ha assunto il comando della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine, dopo tre anni alla guida della Compagnia di Riposto, in provincia di Catania.
Il Capitano Andrea Picci, 27 anni, originario di Taranto, lascia il Gruppo Pronto Impiego di Palermo per guidare la Compagnia di Tolmezzo, subentrando al Capitano Nunzio Iuliucci, destinato a un incarico a Bergamo. Alla Compagnia di Cividale del Friuli, dopo quattro anni, lascia il comando il Capitano Claudio Vito, destinato a Genova; il suo posto è stato preso dal Capitano Matteo Spiriti, 27 anni, proveniente dal Gruppo di Monza, dove ha diretto il Nucleo Operativo.
Completa il quadro l’arrivo del Tenente Alessio De Simone, 27 anni, della provincia di Caserta, che intraprende il suo primo incarico alla guida del Nucleo Operativo del Gruppo di Udine, subentrando al Capitano Matteo Trovero, destinato alla Compagnia di Domodossola.
Il Comandante Provinciale di Udine, Col. t.ISSMI Corrado Loero, ha espresso i migliori auguri ai nuovi ufficiali per i loro incarichi, ringraziando al contempo i predecessori per l’impegno e i risultati conseguiti durante il mandato.