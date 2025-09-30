I Paperi più amati tornano in Fvg: su Topolino tre nuove storie per GO! 2025

Gorizia di nuovo a fumetti sul Topolino.

Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista sulle pagine di Topolino: in occasione di GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, i paperi più amati dai lettori fanno il loro ritorno nel territorio transfrontaliero con tre storie imperdibili, disponibili nel numero 3645 del magazine Panini Comics, in edicola da mercoledì 1° ottobre.

Dopo il grande successo della “prima visita” in primavera, Paperino, Paperoga, Pico de Paperis e Zio Paperone tornano tra le vie e le piazze della città. La storia principale, “Paperino, Paperoga e il gigante gentile”, sceneggiata da Marco Bosco e illustrata da Giampaolo Soldati, segue i due cugini mentre attraversano Piazza della Vittoria, Via Rastello e la celebre Piazza Transalpina, alla ricerca di uno scoop per il loro giornale, il Papersera. Sul loro cammino si incrociano misteri e aneddoti sul leggendario Brigante Gentile, aiutati da Pico De Paperis, in città per una conferenza di prestigio.

A completare il numero ci sono due short stories: “Ci sono domande?” e “Problemi di budget”, entrambe disegnate da Giampaolo Soldati e firmate rispettivamente da Niccolò Testi e Marco Bosco, in cui Qui, Quo, Qua, Paperino e Paperoga si muovono tra le strade e le piazze della città, portando avventure e risate a lettori di ogni età.

Il successo della storia pubblicata a maggio, “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello”, ha aperto la strada a questa nuova iniziativa, capace di far scoprire il territorio attraverso un racconto a fumetti vivace e colorato, rendendo Gorizia e Nova Gorica protagoniste in chiave originale e divertente.