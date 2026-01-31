Tempo di Carnevale a Sesto al Reghena: la sfilata e gli eventi

Tempo di Carnevale anche a Sesto al Reghena, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tre gli appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti il 13 e 15 febbraio, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, le associazioni locali, i genitori delle scuole dell’Istituto comprensivo Nievo e i genitori delle scuole dell’infanzia Italica Spes, San Luigi Gonzaga e Vittorino da Feltre.



“Un lavoro di rete – dichiarano l’assessore al commercio Valentina Bortolus e l’assessore alle politiche sociali, giovani, sport e tempo libero Rachele Trevisanut – per offrire dei momenti di svago da vivere in compagnia. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni e i genitori, oltre che con il nostro Spazio giovani. I festeggiamenti del Carnevale sono un’occasione in più per vivere qualcosa di bello nei nostri paesi, condividendo momenti da ricordare con il resto della comunità: per questo speriamo che le proposte possano essere accolte con entusiasmo, con il piacere di stare insieme”.

Gli appuntamenti del Carnevale.

Si parte venerdì 13 febbraio dalle 15 alle 17.30 con la Festa in maschera per i ragazzi delle scuole medie all’Oratorio Don Bosco di Bagnarola. Colori, musica, crostoli e frittelle. Evento in collaborazione con lo Spazio Giovani. Sempre venerdì 13 febbraio ma alle 19.30 Festa in maschera “Carnevaliamo insieme” al Centro Polifunzionale di via Battaglione Gemona (su prenotazione).



Gran finale domenica 15 febbraio dalle 14 con la Sfilata in maschera per le vie del paese e grande festa in piazza Castello a Sesto al Reghena. La sfilata sarà aperta dalle bande di Sesto e Bagnarola. A seguire animazione con Mr Forgia Dj e Mirko dei Bee Hive come simpatico vocalist, animatori di Partylandia con palloncini, truccabimbi e baby dance. In più alle 17 lettura teatrale giocosa “Stavo pensando” per bimbi dai 4 ai 9 anni dell’Associazione Astro. A cura della Pro Sesto nell’Auditorium Burovich.