Casting in Friuli: si cercano volti per le campagne pubblicitarie di un noto marchio

Attori, figurazioni, comparse, ma anche persone alla prima esperienza davanti alla telecamera. Quasar Productions, casa di produzione pubblicitaria e cinematografica con sede a Pradamano, ha aperto ufficialmente le selezioni per le prossime campagne video web destinate ai canali social di uno dei brand più amati del panorama italiano.

Il casting è rivolto a un pubblico molto ampio: uomini, donne, ragazzi, bambini e senior, senza limiti legati all’età, all’etnia o all’esperienza. L’obiettivo è individuare volti diversi, autentici e adatti alle nuove produzioni che saranno realizzate per il marchio.

Chi può partecipare alle selezioni

Alle selezioni possono candidarsi attori professionisti e amatoriali, ma anche persone che non hanno mai avuto esperienze nel mondo della recitazione o della pubblicità e che desiderano mettersi in gioco davanti alla telecamera.

Le collaborazioni previste saranno regolarmente retribuite, con compensi che potranno variare in base al ruolo assegnato, all’impegno richiesto e alla tipologia di produzione. Un’attenzione particolare sarà riservata alle candidature provenienti dal Friuli Venezia Giulia, nell’ottica di valorizzare i talenti, le professionalità e i volti del territorio.

Come inviare la candidatura

Per partecipare al casting è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo mail [email protected], allegando tutto il materiale richiesto.

In particolare, serviranno un selftape o uno showreel di circa un minuto di presentazione, alcune foto recenti in formato jpg – primo piano, mezzo busto e figura intera – e un file pdf con le principali informazioni personali: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail, data di nascita, residenza attuale e indicazione sulla disponibilità o meno di un mezzo proprio.

Nel documento dovranno essere inserite anche le informazioni fisiche, tra cui altezza, taglia, numero di scarpe ed eventuali segni particolari, come tatuaggi o cicatrici.

Saranno valutate solo le candidature complete

Per consentire una selezione efficace e omogenea, Quasar Productions prenderà in considerazione esclusivamente le candidature complete di tutti i materiali e delle informazioni richieste. Le domande incomplete non potranno essere valutate.