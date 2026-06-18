Casting in Friuli: si cercano volti per le campagne pubblicitarie di un noto marchio

18 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

Attori, figurazioni, comparse, ma anche persone alla prima esperienza davanti alla telecamera. Quasar Productions, casa di produzione pubblicitaria e cinematografica con sede a Pradamano, ha aperto ufficialmente le selezioni per le prossime campagne video web destinate ai canali social di uno dei brand più amati del panorama italiano.

Il casting è rivolto a un pubblico molto ampio: uomini, donne, ragazzi, bambini e senior, senza limiti legati all’età, all’etnia o all’esperienza. L’obiettivo è individuare volti diversi, autentici e adatti alle nuove produzioni che saranno realizzate per il marchio.

Chi può partecipare alle selezioni

Alle selezioni possono candidarsi attori professionisti e amatoriali, ma anche persone che non hanno mai avuto esperienze nel mondo della recitazione o della pubblicità e che desiderano mettersi in gioco davanti alla telecamera.

Le collaborazioni previste saranno regolarmente retribuite, con compensi che potranno variare in base al ruolo assegnato, all’impegno richiesto e alla tipologia di produzione. Un’attenzione particolare sarà riservata alle candidature provenienti dal Friuli Venezia Giulia, nell’ottica di valorizzare i talenti, le professionalità e i volti del territorio.

Come inviare la candidatura

Per partecipare al casting è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo mail [email protected], allegando tutto il materiale richiesto.

In particolare, serviranno un selftape o uno showreel di circa un minuto di presentazione, alcune foto recenti in formato jpg – primo piano, mezzo busto e figura intera – e un file pdf con le principali informazioni personali: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail, data di nascita, residenza attuale e indicazione sulla disponibilità o meno di un mezzo proprio.

Nel documento dovranno essere inserite anche le informazioni fisiche, tra cui altezza, taglia, numero di scarpe ed eventuali segni particolari, come tatuaggi o cicatrici.

Saranno valutate solo le candidature complete

Per consentire una selezione efficace e omogenea, Quasar Productions prenderà in considerazione esclusivamente le candidature complete di tutti i materiali e delle informazioni richieste. Le domande incomplete non potranno essere valutate.

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