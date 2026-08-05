Un anziano è stato spinto violentemente a terra e rapinato mentre percorreva in bicicletta una strada di Udine. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un cittadino nordafricano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile della rapina. L’episodio è avvenuto nella notte di sabato primo agosto.

La rapina in viale Europa Unita

A lanciare l’allarme è stato un tassista che ha assistito alla scena e ha richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano stava conducendo la propria bicicletta lungo viale Europa Unita quando è stato raggiunto alle spalle, spinto a terra e derubato del portafoglio.

All’interno c’erano documenti personali, bancomat, buoni pasto e denaro contante. Dopo la segnalazione, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Udine hanno avviato immediatamente le ricerche del responsabile.

Il ritrovamento in un edificio abbandonato

La ricerca si è conclusa in breve tempo: gli operatori sono riusciti a rintracciare l’uomo all’interno di un edificio abbandonato. Il cittadino è stato accompagnato in Questura e successivamente sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Dopo il provvedimento è stato trasferito nella Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante gli accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro il patrimonio e per episodi di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È risultato inoltre destinatario di un provvedimento di espulsione e non aveva ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine previsto di sette giorni.