Minacce al personale del Pronto soccorso: medico colpisce un paziente

Tensione nella tarda serata di lunedì al Pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova, dove un medico di 33 anni avrebbe colpito con un pugno al volto un paziente dopo una situazione di forte agitazione e le minacce rivolte al personale sanitario.

Il fatto è accaduto poco prima delle 23.30. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il paziente, in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato più volte il personale sanitario prima che la situazione degenerasse. I carabinieri, già presenti nella struttura, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il paziente era ai domiciliari

L’uomo, residente a Ruda, era stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso di Palmanova e si trovava già agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per traffico di droga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste.

Una volta arrivato in ospedale, avrebbe manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori. Durante la fase concitata dell’intervento, il medico lo avrebbe quindi colpito al volto.

Dopo il pugno, il paziente è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso. Gli esami avrebbero escluso la presenza di fratture gravi. I carabinieri stanno ora verificando la sequenza degli eventi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.