A23 Udine-Tarvisio, scatta la chiusura per lavori: i dettagli e i percorsi alternativi

Nuovo cantiere in arrivo lungo la A23 Udine-Tarvisio: per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione, è stata disposta una chiusura temporanea che interesserà un tratto strategico per chi è diretto verso l’Austria. Il provvedimento scatterà nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2026, rendendo necessario modificare i piani di viaggio per chi si sposta nelle ore notturne.

Il tratto interessato e gli orari del blocco

Il cantiere comporterà l’interdizione al traffico del tratto autostradale in direzione del confine di Stato per sei ore complessive. Nello specifico, i veicoli non potranno transitare dalle ore 22:00 di giovedì fino alle 4:00 di venerdì mattina. La chiusura riguarderà il tratto tra le località di Pontebba e Tarvisio Nord, rendendo di fatto impossibile il raggiungimento dell’area di servizio “Fella est” durante l’esecuzione dei lavori.

Limitazioni per parcheggi e aree di sosta

Oltre al blocco del transito, Autostrade per l’Italia ha previsto limitazioni anticipate per le aree di sosta lungo il percorso. Il parcheggio “La Foresta est” sarà infatti inaccessibile già diverse ore prima dell’apertura del cantiere: la chiusura scatterà alle ore 12:00 di giovedì 5 marzo, protraendosi fino alla riapertura definitiva del tratto autostradale all’alba di venerdì.

Come muoversi: i percorsi per auto e mezzi pesanti

Per evitare di rimanere bloccati, sono state individuate soluzioni differenziate per la viabilità ordinaria. I conducenti di veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria al casello di Pontebba, potranno procedere lungo la SS13 Pontebbana attraversando l’abitato di Tarvisio, per poi rientrare in A23 allo svincolo di Tarvisio Nord.

Situazione differente per i mezzi pesanti: per i tir usciti obbligatoriamente a Pontebba è previsto lo stop forzato presso il Piazzale Interporto, dove dovranno sostare fino alle 4:00 del mattino, fino alla riapertura del tratto.