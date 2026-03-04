Un incidente sul lavoro, il secondo della giornata, si è verificato nella mattinata di mercoledì 4 marzo a San Giorgio di Nogaro, all’interno del polo siderurgico della zona industriale. Poco prima delle 11:00, un operaio è rimasto ferito.

La dinamica presso l’azienda Mavra

L’episodio è avvenuto nell’area della Mavra, azienda di via Palmanova (SP80). Secondo quanto ricostruito, l’operaio è stato urtato da un manufatto in metallo del peso di circa 20 quintali. Fortunatamente, l’uomo non è rimasto schiacciato. Sul posto è intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa della Sores che hanno prestato le prime cure.