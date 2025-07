Le friulane al pigiama party del matrimonio dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Cosa regalare agli ospiti di uno dei matrimoni più esclusivi e chiacchierati dell’anno? Jeff Bezos e Lauren Sanchez, protagonisti di un evento da favola nella cornice incantata di Venezia, hanno optato per un dono tanto raffinato quanto simbolico: le friulane, iconiche pantofole nate dalla tradizione friulana e oggi diventate un fenomeno del lusso sostenibile italiano.

Uno degli eventi più particolari dei festeggiamenti, domenica 29 giugno, è stato un pigiama party blindatissimo nell’Arsenale di Venezia, location spettacolare e normalmente inaccessibile, eccezionalmente aperta per la coppia. Il dress code? Ovviamente pigiama, ma con un dettaglio in più: agli uomini invitati è stato donato un paio di friulane in velluto blu, firmate dal brand italiano ViBi Venezia. Un tocco di eleganza rilassata, perfettamente in linea con lo spirito della serata.

Dietro questo nome, ViBi Venezia, si celano Viola e Vera Arrivabene Valenti Gonzaga, sorelle e fondatrici del marchio che ha rivoluzionato il concetto di pantofola, trasformandola da oggetto di uso domestico a must-have di stile internazionale. Cresciute a Venezia, le due imprenditrici hanno saputo reinterpretare un prodotto della tradizione – la friulana – rendendolo protagonista sulle passerelle e nei guardaroba più esclusivi del mondo.

Il regalo scelto da Bezos e Sanchez non è stato casuale: le friulane ViBi incarnano il perfetto connubio tra artigianalità, heritage e glamour contemporaneo. Un omaggio alla città ospite del matrimonio, ma anche un segnale di attenzione al valore della manifattura italiana, che continua a sedurre il jet set globale.