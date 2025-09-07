Melissa Braida vince la Selezione regionale di Miss Mondo Italia a Pagnacco

La tappa di Miss Mondo a Pagnacco.

Eleganza, spettacolo e tanta emozione hanno caratterizzato la selezione regionale di Miss Mondo Italia, ospitata nella suggestiva cornice del ristorante Al Zuc di Pagnacco. L’evento, organizzato dall’agenzia Mecforyou, ha visto protagonista la moda e la bellezza del Friuli Venezia Giulia, regalando al pubblico una serata indimenticabile.

A conquistare la corona di questa tappa è stata Melissa Braida di Manzano, che ha saputo incantare giuria e spettatori con la sua personalità e il suo portamento. Momenti clou della serata sono stati la sfilata di moda di Vendome di Udine, Ines Soldano Couture. L’atmosfera è stata ulteriormente animata con l’esibizione di Matilde Danzatori ed Artisti del Fuoco.

Le vincitrici e la serata.

La corona di questa tappa è stata conquistata da Melissa Braida di Manzano. Le altre vincitrici sono Vittoria di Trieste “Miss Caroli Hotels”, Melissa di Moimacco “Miss Gil Cagné”, Giulia di Tarcento “Miss web by Agricola”. Sono state inoltre premiate Noemi di Lignano Sabbiadoro “Miss ristorante al Zuc”, Martina di Buja “Miss Stockcar”, Asia di Tavagnacco “Miss l’artigiano senza glutine” e Sakshi “Miss Mecforyou”.

Madrina d’eccezione della serata è stata Giorgia De Marchi, “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025”, Lamia Rida, Veronica del Monte e Elisa Cherin finaliste nazionali di Miss Mondo Italia 2025, Aurora e Nicole finaliste regionali di Miss Mondo FVG 2026. Ed Emma Veritti.