Damiano dei Maneskin alla partita della Roma se la prende con l’arbitro friulano.

Nella sua prima di campionato, la Roma ha battuto il Bologna per 1-0, e sugli spalti uno dei tifosi più noti non è passato inosservato: Damiano David, frontman dei Maneskin, ha seguito la partita con grande attenzione.

Accanto a lui c’era la fidanzata Dove Cameron, con cui ha seguito il match tra i cori dei tifosi romanisti e l’entusiasmo per il gol di Wesley. Al fischio finale, il cantante si è alzato in piedi e ha puntato il dito verso il campo, con espressione corrucciata. Il motivo? Il suo disappunto per alcune decisioni dell’arbitro, il friulano Luca Zufferli.

La precisazione di David

Il cantante ha spiegato sulla pagina social Forzaroma.info di non avere nulla contro Bologna o i suoi sostenitori: “Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano assolutamente dirette ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto. Ce l’avevo con quello vestito di giallo con fischietto” ha scritto.