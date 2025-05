Diventare imprenditori in montagna, un percorso per realizzare il sogno nell’Alta Val Tagliamento

Il percorso di Imprenditorialità e Sviluppo di Idee di Business nei comuni montani dell’Alta Val Tagliamento.

Dopo i primi incontri di aprile e maggio, entra nel vivo il Percorso di Imprenditorialità e Sviluppo di Idee di Business promosso da TEC4I FVG e dedicato a tutti coloro interessati ad avviare un’attività imprenditoriale nei comuni montani dell’Alta Val Tagliamento. Il progetto è parte del più ampio intervento PNRR “Aghis Limpidis e Mons di Pas – Acque Limpide e Monti di Pace”, finanziato dall’Unione Europea, promosso dal Ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con i tre Comuni coinvolti e lo spazio di coworking Cime Creattive di Socchieve.

L’obiettivo del progetto è duplice: diffondere la cultura imprenditoriale e stimolare la nascita di nuove iniziative economiche locali, con particolare attenzione a giovani e donne. Il percorso, sviluppato attraverso un ciclo di incontri realizzati da aprile a novembre 2025, prevede anche una fase di accompagnamento personalizzato e si concluderà ad aprile 2026 con un Pitch Day, durante il quale saranno presentati e selezionati i migliori progetti d’impresa sviluppati.

Le sfide al centro del percorso

Le sfide imprenditoriali proposte nel progetto si concentreranno su temi fondamentali per il rilancio dell’economia delle comunità montane del Friuli Venezia Giulia, tra cui la valorizzazione del patrimonio enogastronomico delle Valli, la diffusione della conoscenza di un patrimonio culturale poco conosciuto e la riqualificazione di un patrimonio immobiliare sottovalutato.

Dopo una prima fase di sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza, il progetto entrerà nel vivo con laboratori pratici e momenti di accompagnamento per sviluppare le idee imprenditoriali più promettenti. Gli aspiranti imprenditori potranno accedere a incontri individuali e di gruppo, sportelli di orientamento e consulenze su temi chiave come privacy, diritto digitale, proprietà intellettuale, GDPR e fiscalità.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo incontro, programmato per mercoledì 28 maggio alle ore 16:30, sarà un seminario teorico online aperto a tutti, dedicato a esplorare le metodologie per fare impresa nei territori dell’Alta Val Tagliamento. Seguiranno altri due appuntamenti: il primoin presenza a Socchieve e il secondo, in autunno, nuovamente online. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per maggiori informazioni, contattare ilenia.grassato@tec4ifvg.it e elena.piccinato@tec4ifvg.it.