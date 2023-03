La passione per la musica e l’insegnamento: addio al professor Ennio Francescato

Ennio Francescato è morto all’ospedale di Udine dopo un malore.

Il mondo della musica e dell’insegnamento del Friuli ha perso una figura di spicco con la scomparsa del professor Ennio Francescato. Noto e apprezzatissimo insegnante di violoncello al conservatorio Jacopo Tomadini, docente alla facoltà di scienze della formazione dell’università di Udine e insegnante alla scuola di musica Ritmea, Francescato è morto all’età di 65 anni all’ospedale di Udine dove era ricoverato da alcuni giorni a causa di un malore.

Oltre alla sua passione per la musica e l’insegnamento, Francescato era noto per la sua grande umanità, l’empatia, e la capacità di mettersi in relazione con gli altri. Il rosario in sua memoria verrà recitato oggi alle 18 presso la chiesa di San Marco in Viale Volontari della Libertà a Udine, mentre i funerali saranno celebrati sabato 4 marzo alle 12 nella stessa chiesa. Con la scomparsa del professor Ennio Francescato, la comunità musicale perde un maestro e un amico prezioso.